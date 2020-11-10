Великобритания выслала белорусских дипломатов

Власти Великобритании выслали из страны двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Минска. Об этом сообщил на своей станице в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

По его словам, действия белорусской стороны в отношении британских дипломатов были необоснованными. «Соединенное Королевство не напугать попытками режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко помешать нам говорить о фальсификации выборов и омерзительном насилии над белорусским народом», — подчеркнул глава МИД.

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Ранее Белоруссия объявила персонами нон-грата британского военного атташе Уайта Бойкотта Тимоти и заместителя посла Тамвуд Лизу. Сообщалось, что решение было принято из-за того, что британские дипломаты вели деятельность, которая несовместима с их статусом и целями нахождения в Белоруссии. В частности, по информации правоохранительных органов, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и о ходе протестов. В МИД Белоруссии при этом подчеркнули, что не закрывают двери для диалога с Лондоном.

Ранее в ноябре Европейский союз ввел санкции против Лукашенко. Как пояснял верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, президент не готов к диалогу с оппозицией и не пойдет на мирное урегулирование кризиса в республике.

В сентябре сообщалось, что западные страны собрались расследовать нарушения прав человека в Белоруссии. 17 стран-участниц организации запустят «московский механизм» — независимую комиссию экспертов, которая изучит случаи серьезных нарушений прав человека в республике. В числе обозначенных стран числилась и Великобритания.

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