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Сбежавший экс-президент Боливии вернулся в страну после победы его сторонника

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Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который сбежал из страны в 2019 году на фоне протестов, вернулся после победы на выборах президента его сторонника Луиса Арсе. Об этом сообщает TeleSUR.

Отмечается, что Моралес прибыл из Аргентины в сопровождении президента этой страны Альберто Фернандеса. «Часть моей жизни останется в Аргентине после 11 месяцев, проведенных там. Спасибо, я чувствовал, что не одинок», — сказал бывший лидер Боливии. На кадрах телеканала заметно, что Моралеса встречала многотысячная толпа.

18 октября в Боливии прошли президентские выборы, оппозиция считает результаты нечестными. На них победил бывший министр экономики Луис Арсе. Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года из-за продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом политик назвал произошедшее госпереворотом. Затем Моралесу предъявили обвинения в терроризме и его финансировании. Министерство юстиции Боливии также обвинило экс-президента в изнасиловании и торговле людьми.

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