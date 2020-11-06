Ультраправые устроили покушение на президента Боливии

В здании боливийской партии «Движение к социализму» взорвалась динамитная шашка — пресс-служба объявила о покушении на избранного президента страны Луиса Арсе. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в момент взрыва внутри помещения проходила встреча президента. При этом от взрыва никто не пострадал, полиция начала расследование инцидента.

Telegram-канал «Военный осведомитель» утверждает, что покушение устроил ультраправый «Гражданский комитет за Санта-Крус», который хочет не допустить инаугурации Арсе 8 ноября. Сообщается о проведении в стране массовых забастовок, в том числе перекрытие дорог.

18 октября в Боливии прошли президентские выборы, оппозиция считает результаты нечестными. На них победил бывший министр экономики Арсе — сторонник сбежавшего бывшего президента страны Эво Моралеса. Он объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом политик назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Затем Моралесу предъявили обвинения в терроризме и его финансировании. Министерство юстиции Боливии также обвинило экс-президента в изнасиловании и торговле людьми.

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