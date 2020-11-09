Обновление Windows довело компьютеры до «синего экрана смерти»

Microsoft признала проблему, в результате которой пользователи Windows сталкивались с критической ошибкой. Об этом сообщает издание MSPoweruser со ссылкой на материалы компании.

Инженеры Microsoft сообщили о новой критической проблеме 5 ноября. По их словам, ряд пользователей пожаловались на появление «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) — специфического сообщения о критическом сбое в ОС семейства Windows. Как правило, на экране владельцев лицензионных копий ОС появляется сообщение типа DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION, уведомляющее о том, что в системе возникла проблема с драйверами. Ошибка, которая довела ПК пользователей до BSoD, стала появляться после выхода серии октябрьских обновлений Windows.

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Программисты компании заявили, что проблема может иметь место в результате подключения сторонних твердотельных накопителей формата NVMe через порт Thunderbolt. В сообщении Microsoft говорится, что специалисты корпорации в ближайшее время исправят ошибку с помощью апдейта. До появления соответствующего обновления инженеры рекомендовали отказаться от подключения SSD-накопителей через разъем Thunderbolt.

Журналисты подчеркнули, что до 5 ноября было известно о пяти критических ошибках новой версии Windows. К ним относятся проблема воспроизведения звука на оборудовании Conexant или Synaptics, ошибка с установкой драйверов и другие неполадки.

Ранее Microsoft признала факт существования ошибки в Windows, связанной с сертификатами пользователей. Ошибка может нарушить соединение с интернетом и затронуть некоторые другие функции ОС. В частности, обнаруженный баг не позволяет подключиться к интернет-сети посредством VPN.