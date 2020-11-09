Xiaomi придумал для россиян куртку с электрическим подогревом

Компания Ninetygo, являющаяся суббрендом международной технологической компании Xiaomi, анонсировала запуск продаж новой зимней куртки на территории России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 9 ноября.

Речь идет о парке Smart Heated Parka. Ее главной особенностью является пленка из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать зоны спины и шеи при подключении внешнего аккумулятора. Отмечается, что подогрев осуществляется спустя три секунды после подключения. Кроме того, изделие выполнено из водоотталкивающего материала и на 80 процентов состоит из натурального утиного пуха.

Первое поколение парки бренда Ninetygo было выпущено в 2019 году и получило награду за дизайн от экспертов немецкой премии iF. В этом году была придумана его усовершенствованная версия, в которой были учтены пожелания клиентов. Так, новая парка пригодна для погодных условий российской зимы.

Согласно информации из пресс-релиза, куртка будет доступна в онлайн-магазине AliExpress TMall по цене в 5,6 тысячи рублей.

В октябре трендовой куртке бренда Bottega Veneta за сотни тысяч рублей нашли дешевую замену. Речь идет об удлиненном пуховике темно-коричневого цвета с широким воротником. Так, самый недорогой вариант был обнаружен в ассортименте марки H&M, его стоимость составила 100 фунтов стерлингов (10 080 рублей).