Медведев прокомментировал бойню на военном аэродроме в Воронеже

Убийство военнослужащих в Воронеже доказывает важность проведения профилактики преступности в российской армии, сказал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают. В иных военизированных формированиях. Но это тема для отдельного разговора», — заявил Медведев на совещании «О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ».

Утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров устроил бойню в части на военном аэродроме Воронежа. Сначала он ударил топором с пожарного щита майора Сергея Ермолаева, дежурившего по полку и сделавшего ему замечание. Отобрав у него пистолет и 16 патронов, солдат не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. После этого он взял в заложники ефрейтора-контрактника Сергея Кожокина, который был водителем Ермолаева, и, прячась за его спиной, прошел в спальное расположение батальона, включил свет, выстрелил три раза в рядового Нинаила Акталиева. Также тремя выстрелами он убил Кожокина.

Фирсов с двумя пулевыми ранениями был госпитализирован, но, несмотря на медпомощь, скончался в больнице. Таким образом в результате ЧП погибли четыре человека.

После случившегося Макаров сбежал. Его задержали в селе Землянск. Возбуждено уголовное дело.