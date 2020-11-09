Появилась новая версия о причине устроенной солдатом бойни на аэродроме Воронежа

Появилась новая версия о причине бойни на военном аэродроме в Воронеже, устроенной 20-летним солдатом-срочником Антоном Макаровым. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

По данным издания, молодой человек стрелял из мести в тех сослуживцев, с которыми у него был конфликт. Такой вывод можно сделать, изучив действия Макарова.

Он ударил топором с пожарного щита майора Сергея Ермолаева, дежурившего по полку и сделавшего ему замечание. Отобрав у него пистолет и 16 патронов к нему, солдат не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. Взяв в заложники ефрейтора по контракту Сергея Кожокина, который был водителем Ермолаева, и прячась за его спиной, Макаров прошел в спальное расположение батальона, включил свет, выстрелил три раза в рядового Нинаила Акталиева. После этого он убил, также тремя выстрелами, Кожокина.

Фирсов с двумя пулевыми ранениями был госпитализирован, но несмотря на медпомощь, скончался в больнице. Таким образом в результате ЧП погибли четыре человека.

Сбежавшего Макарова сейчас ищут правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 9 ноября сообщалось, что причиной расправы стал нервный срыв у Макарова.