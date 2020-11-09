В тропиках Амазонии нашли средство от смертельного заболевания

Ученые Мадридского университета Комплутенсе нашли в растительном отваре аяуаска, который готовят коренные жители тропиков Амазонии, вещество, которое способствует формированию новых нейронов, а также вспомогательных клеток — астроцитов и олигодендроцитов. Это вещество может стать средством от смертельной болезни Альцгеймера. Кратко об исследовании, опубликованном в Translational Psychiatry, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам исследователей, способность модулировать пластичность мозга предполагает, что диметилтриптамин (DMT) может быть включен в состав лекарственных препаратов для борьбы с широким спектром психических и неврологических расстройств, включая нейродегенеративные заболевания. Это подтверждается экспериментами на живых мышах и культурах мышиных клеток.

DMT связывается с серотонинергическим рецептором типа 2A (5-НТ2А), чем объясняется мощный галлюциногенный эффект вещества. Однако исследователи сделали так, чтобы DMT связывался не с 5-НТ2А, а с сигма-рецептором, что облегчило состояние пациентов.

При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, гибнут нейроны. Человеческий организм способен формировать новые нервные клетки, однако это зависит от нескольких факторов и не всегда представляется возможным. Однако новые препараты на основе DMT потенциально могут сделать механизм развития новых нейронов более эффективным.