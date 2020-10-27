Раскрыта причина развития смертельной и неизлечимой болезни

Ученые Токийского столичного университета раскрыли причину, из-за которой в мозге создаются сгустки тау-белка, убивающие нейроны и вызывающие смертельно опасную и неизлечимую болезнь Альцгеймера. О статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили роль фермента MARK4, который участвует в обеспечении подвижности цитоскелета клеток. Тау-белок является важной частью структуры клеток. Однако, когда в гене, кодирующем фермент MARK4, происходит мутация, риск развития болезни Альцгеймера значительно увеличивается. В ходе эксперимента команда ввела искусственные мутации MARK4 в клетки дрозофил, которые также продуцируют человеческий тау, и изучила, как белки изменяются внутри организма насекомых.

Оказалось, что мутантная форма фермента вносит изменения в белок тау, создавая патологическую форму. Это соединение имело большое количество определенных химических групп, способствующих неправильному сворачиванию молекулы, а также легко образовывало плохо растворимые агрегаты и скопления, вызывающие гибель нейронов.