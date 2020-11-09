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Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку

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Фельдшер скорой помощи в Абакане (Хакасия) устроила истерику в больнице после отказа врачей госпитализировать 90-летнюю россиянку с подозрением на коронавирус. Снятое очевидцами видео опубликовано в YouTube.

«Девяносто лет человеку! Человек войну пережил! Вы что творите?» — обрушилась женщина в защитном костюме на медиков в приемном покое. Она добавила, что не собирается вести больную умирать домой.

Во второй части ролика дочь пенсионерки умоляет врачей положить мать в больницу. В ответ ей сообщают, что свободных коек нет, и предлагают попытать удачу на следующий день.

«Вы не возьмете завтра! Я к вам сегодня столько перевозила, вы ни одного не взяли. Ни КТ-3, ни КТ-4, ни КТ-2», — заявила фельдшер в слезах.

В пресс-службе главы Хакасии РИА Новости сообщили, что решение о госпитализации пенсионерки будет принято во вторник, 10 ноября. Сейчас она находится дома, у нее взяли анализ на COVID-19. Если он подтвердится, женщину положат в больницу, место для нее зарезервировано.

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