Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз намекнул на возвращение бойца. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Абделазиз спрогнозировал, что возможный бой будет победным для Нурмагомедова. «30-0», — предрек он результат поединка российского бойца.

7 ноября руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) спустя час вернуло Нурмагомедова на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Перед этим на первой строчке рейтинга оказался ирландец Конор Макгрегор.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.