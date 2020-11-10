Полуголый американец в эфире французского канала признался в любви круассану

Американец Мека Аньянету (Meka Anyanetu), обнажившийся на улицах Вашингтона, попал в прямой эфир французского телеканала BFM TV. Оказавшись перед корреспондентом, он признался в любви круассану и рассказал о своей радости от поездки во Францию. Запись стала популярна в соцсети Twitter.

Случай произошел, когда журналист Максим Свитек (Maxime Switek) освещал выборы президента США, находясь в столице страны. Во время трансляции к нему подошел полуголый мужчина и начал говорить о Франции. Судя по всему, он услышал французскую речь корреспондента.

«Я был во Франции, там прекрасно. Я люблю круассан. Я люблю омлет с сыром», — заметил Аньянету, будучи без футболки, но в солнцезащитных очках, маске и кепке. Репортер BFM TV не стал препятствовать мужчине, но постепенно отошел в сторону от него.

Свитек рассмеялся из-за произошедшего, а затем продолжил вести эфир. Фрагмент из эфира был опубликован в Twitter пользователем pierre_lt. 14-секундный ролик набрал почти 10 миллионов просмотров. В комментарии Forbes Аньянету объяснил свое поведение тем, что на радостях выпил шампанского, узнав об успехе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США.