Четырехлетний мальчик спас брата и в награду покатался на пожарной машине

Четырехлетний мальчик из американского штата Калифорния спас тонущего брата и прослыл героем. Как сообщает Unilad, в награду за его поступок ему позволили покататься на пожарной машине.

В начале ноября четырехлетний Мейсон Очоа (Mason Ochoa) из американского города Лос-Анджелес отдыхал дома со своими родителями. Днем мальчик выглянул в окно и заметил, что его годовалый брат Николас (Nicholas) упал в бассейн. Мейсон тут же выбежал ему на помощь.

Мальчик поймал брата за руку, удерживал его голову над водой и громко звал на помощь. На крик прибежала мать мальчиков и вытащила Николаса из воды. Женщина попросила мужа вызвать спасателей, так как лицо сына было красным и он не дышал.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения успели спасти ребенка от удушения. После этого врачи обследовали его и не выявили никаких серьезных травм.

Местные спасатели высоко оценили поступок четырехлетнего Мейсона. Они пригласили мальчика в пожарную часть и разрешили ему покататься на машине, включить водяной шланг и примерить форму. После этого ребенка наградили премией за героизм. Начальник пожарной службы пошутил, что с радостью примет Мейсона к себе на работу примерно через 14 лет.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Стайтес, графство Северный Йоркшир, мальчик спас тонущего в море ребенка. Несмотря на то что утопающий наглотался воды, он своевременно получил необходимую помощь и полностью пришел в себя.