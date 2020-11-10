Главу одного из крупнейших поставщиков солнечных батарей задержали

В Китае задержали Цзинь Баофана, владельца одного из крупнейших производителей солнечных батарей в мире компании Ja Solar, сообщает Bloomberg.

Причина преследования не уточняется, но в заявлении компании указано, что задержание произвели в связи с расследованием в соответствии с законом страны о надзоре.

Представитель Ja Solar указал, что на деятельность компании инцидент никак не повлиял, однако ее акции вторую торговую сессию подряд, 6 и 9 ноября, дешевеют на максимально допустимые десять процентов. В итоге состояние Цзинь Баофана уже сократилось с 4,7 миллиарда долларов до 3,7 миллиарда.

Китайская компания в состоянии выпускать солнечных панелей на 15 гигаватт в год. Предполагалось, что после расширения в следующем году мощность производства вырастет в два раза.

Это уже вторая за последняя время проблема, которая возникла у крупной китайской компании в связи с действиями властей. На прошлой неделе финтех-компания Ant Group, владелец платежного сервиса Alipay и дочерняя компания Alibaba, отказалась от первичного размещения бумаг на бирже после претензий Пекина.

IPO могло стать крупнейшим за всю историю, но в последний момент регулирующие органы Китая обвинили компанию в несоответствии требованиям листинга и раскрытия информации. В Ant Group не отказались от планов выхода на биржу, но перенесли его на неопределенный срок.