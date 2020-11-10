Гастарбайтер взял отгул и погиб в зубах огромного крокодила

Крокодил в Малайзии растерзал трудового мигранта из Индонезии. Об этом сообщает издание 9 News.

30 октября сотрудники фанерного комбината в Малайзии объявили пропавшим без вести 22-летнего Мухаммада Сопянва Насутиона (Muhammad Sopyanv Nasution). Насутион приехал на подработки в качестве гастарбайтера из города Медан в индонезийской провинции Северная Суматра.

31 октября тело трудового мигранта было найдено на берегу реки Саравак вблизи малайзийского города Мири. Друг погибшего сообщил местным властям, что огромный крокодил схватил Насутиона, когда тот шел по трубе коллектора на реке.

Представитель Агентства защиты трудовых мигрантов Индонезии Мухаммад Фуад Ваюди (Muhammad Fuad Wahyudi) подтвердил факт гибели мужчины в зубах рептилии.

В выходные, 7-8 ноября, тело погибшего вернули в Индонезию и передали родным для захоронения.

Ранее сообщалось, что крокодил растерзал мужчину, который в нарушение запрета купался в лагуне Карлинтеро в мексиканском штате Тамаулипас. На снятой очевидцем записи видно, как трехметровый крокодил погнался за пловцом, схватил его и утащил на глубину.