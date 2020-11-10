В России создали искусственный интеллект для диагностики коронавируса

Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать ученым в диагностике коронавируса, анализируя снимки, сделанные на аппаратах лучевой диагностики. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальную технологическую платформу (НТИ).

Так, одним из вариантов облачного сервиса станет платформа «Антикорона». Используя алгоритмы искусственного интеллекта, она анализируют изображения, сделанные с помощью КТ, МРТ и ПЭТ и помогает медикам сформировать диагноз и составить индивидуальный план лечения пациента.

По словам разработчиков, способности технологии выходят за рамки диагностики COVID-19 и позволяют выявить целый ряд заболеваний органов грудной клетки.

Накануне сообщалось, что ПЦР-тесты, которые используют для диагностики, оказались ошибочными более чем в половине случаев. У половины испытуемых было подтверждено лабораторным тестом наличие вируса, у остальных были отрицательные результаты. При этом они имели специфические симптомы, и состояние легких указывало на COVID-19.

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