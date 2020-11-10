Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе на кровати и взволновала фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в откровенном наряде, и порадовала поклонников. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 51-летняя знаменитость запечатлена полулежа на кровати в трусах и белой рубашке в черную полоску. Кроме того, Лопес продемонстрировала на себе черные лакированные ботильоны на высоких каблуках бренда DSW. Стоимость модели Finola составляет 100 долларов (7 665 рублей). В серии певица также разместила фото в другом образе: она попозировала на фоне белого автомобиля в коротком черном комбинезоне по фигуре, коричневой дубленке и ботинках на шнуровке в тон. Публикация набрала больше двух миллионов лайков.

Внешний вид артистки взволновал ее фанатов. «Неподвластная времени красота!», «Боже, ты очень горяча», «Вот это ноги!», «Самая прекрасная женщина», «Как кто-либо может выглядеть так в 50 лет?» — высказывались они в комментариях.

В октябре новое фото Дженнифер Лопес в наряде в стиле 90-х восхитило подписчиков. На нем знаменитость позирует в рваных джинсах широкого кроя с низкой посадкой и в белом вязаном кроп-топе, популярных в конце прошлого века. Ее образ дополнили ботинки бренда DSW и вязаный кардиган.