В России умерли 368 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 10 ноября.

368 пациентов с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Всего с начала пандемии зафиксирован 31 161 летальный исход среди заболевших COVID-19.

Кроме того, за последние сутки в России заразились коронавирусом 20 977 человек. Из них 25,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 817 109 жителей в 85 регионах.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды.