Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино

«Плохие русские» так популярны в голливудском кино потому, что со временем этот образ стал хорошо узнаваемым и продаваемым брендом, понятным почти каждому американцу. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по истории советской пропаганды, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Игорь Говряков.

По его словам, пропаганда в кино зародилась с началом холодной войны, хотя основные правила пропогандистской игры для демонизации и высмеивания народа-противника стали формироваться еще в XIX веке.

«Голливуд включился в эту игру с охотой: тут для кинопродюсеров запахло не только славой, но и неплохими деньгами. Многие картины, в которых так или иначе фигурировали плохие русские, финансировались напрямую из бюджета различных заинтересованных ведомств», — сказал Говряков, подчеркнув, что посмотреть на «плохих русских» в кино всегда активно шла простая американская публика.

Впрочем, и советское кино изготавливало пропагандистское кино о «плохих американцах». Среди таких картин Говряков назвал фильмы «Акваланги на дне», «Тайна двух океанов» и «Над Тиссой».