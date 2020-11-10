Путин дал оценку мирному соглашению по Карабаху

Президент России Владимир Путин удовлетворен наметившимся компромиссом по Нагорному Карабаху. Такую оценку соглашению сторон о прекращении боев он дал во вторник, 10 ноября, передает РИА Новости.

«Надеюсь на установление там долгосрочного мира», — сказал Путин.

Ранее во вторник российский лидер уже выражал надежду на то, что достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования территориального конфликта в регионе.

Главы Армении. Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы разблокируются. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.