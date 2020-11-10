Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором

Джо Байден, который, по данным СМИ, победил на президентских выборах в США, назвал позором нежелание действующего американского лидера Дональда Трампа признавать поражение на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что это позор, честно говоря. Я думаю, что в конце концов это [победа демократа] увенчается успехом 20 января (день инаугурации президента США — прим. «Ленты.ру»)», — заявил политик во время выступления в Делавэре.

Также Байден добавил, что процесс передачи власти после состоявшихся 3 ноября выборов в США остановить невозможно.

Демократ провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.

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