Названа основа энергетической безопасности России

Кандидат на пост вице-премьера, бывший министр энергетики Александр Новак назвал основное условие обеспечения энергетической безопасности России. Слова Новака в ходе заседания Госдумы приводит ТАСС.
Бывший министр отметил, что намерен следовать положениям утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным и рассчитанной до 2035 года Энергостратегии. Она предполагает решение двух ключевых задач.
«Первое — это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии. Это обеспечивает достойный уровень жизни россиян, развитие промышленности и социальной сферы. По сути это и является обеспечением энергетической безопасности нашей страны», — отметил Новак.
Вторая задача, по его словам, заключается в сохранении экспортного потенциала России и лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов. Совмещение двух задач Новак назвал своей главной целью на посту вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс.
9 ноября Новак покинул пост министра энергетики. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить чиновника профильным вице-премьером.