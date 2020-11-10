Названа основа энергетической безопасности России

Кандидат на пост вице-премьера, бывший министр энергетики Александр Новак назвал основное условие обеспечения энергетической безопасности России. Слова Новака в ходе заседания Госдумы приводит ТАСС.

Бывший министр отметил, что намерен следовать положениям утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным и рассчитанной до 2035 года Энергостратегии. Она предполагает решение двух ключевых задач.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?

«Первое — это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии. Это обеспечивает достойный уровень жизни россиян, развитие промышленности и социальной сферы. По сути это и является обеспечением энергетической безопасности нашей страны», — отметил Новак.

Вторая задача, по его словам, заключается в сохранении экспортного потенциала России и лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов. Совмещение двух задач Новак назвал своей главной целью на посту вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс.

9 ноября Новак покинул пост министра энергетики. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить чиновника профильным вице-премьером.