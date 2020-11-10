Трансгендерная модель снялась топлес и порадовала подписчиков

Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан (Teddy Quinlivan), сменившая пол в 16 лет, поделилась откровенным кадром в соцсетях. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре манекенщица позирует топлес с распущенными волосами, лежа на крыльях из перьев. Она также надела джинсы голубого цвета и золотой кулон. При этом обнаженная грудь 25-летней Квинливан закрыта белыми штрихами, которые она нарисовала в фотошопе. Автором съемки выступила фотохудожница Клаудиа Марин (Claudia Marin).

Публикация знаменитости порадовала подписчиков, о чем они написали в комментариях. «Ты безумно красивая», «Самая сексуальная женщина», «Очень красивое фото», «Я твой фанат!», «Тедди, ты невероятная девушка», — высказывались поклонники.

Тедди Квинливан — трансегдерная модель, которая сотрудничает с такими мировыми брендами, как Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Redken и Maison Margiela.

Ранее, в октябре, Теодора Квинливан сфотографировалась полностью голой и смутила подписчиков. На фото она сидит на кровати без одежды и снимает свое отражение в зеркале. При этом обнаженную грудь девушка прикрывает руками. Некоторые фанаты раскритиковали ее снимок.