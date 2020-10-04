Модель-трансгендер сфотографировалась полностью голой и смутила подписчиков

Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) сфотографировалась полностью голой и смутила подписчиков своей худобой. Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото Квинливан сидит на кровати без одежды и снимает свое отражение в зеркале. При этом обнаженную грудь девушка прикрывает собственными руками, а из аксессуаров на ней только тонкие цепи.

«Вы можете сколь угодно осквернять мое имя, но это только делает меня еще лучше», — подписала публикацию модель.

Некоторые подписчики раскритиковали ее снимок. «Это уже слишком откровенно. Может, пора заглянуть в Библию?», «Ты какая-то безумно худая», «Если честно, выглядишь как скелет», — писали они.

Тем не менее, нашлись и те, кто был в восторге от поста Квинливан. «Тедди — абсолютно великолепная и идеальная женщина с головы до пят. И у нее также самый красивый голос на планете», «Твое тело — это буквально мое вдохновение. Твои лицо, тело и индивидуальность так гармонично сочетаются!», — хвалили знаменитость фанаты.

В июле Квинливан опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес, и снова удивила подписчиков. На фотографии 25-летняя девушка позирует в студии перед камерой, закрывая обнаженную грудь руками. Она одета в корсет телесного цвета, спущенный на бедра и подвязанный белым топом.