Пилот Балтфлота получил срок за перевозку частных грузов на военном самолете

В Калининграде военный пилот Балтийского флота приговорен к двум с половиной годам в колонии-поселении за перевозку частных грузов на военном самолете Ан-26. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает «Интерфакс»

Как установил суд, с 9 апреля по 4 августа 2018 года капитан Юрий Абрамов и его сообщники с помощью военного самолета возили грузы от двух коммерческих организаций в Санкт-Петербург и Москву. Грузы передавали клиентам на военных аэродромах. Вознаграждение за нелегальную перевозку составило 1 миллион 355 тысяч рублей.

Военные следователи возбудили и расследовали уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В отношении директоров коммерческих организаций уголовные дела выделены в отдельное производство, сообщники капитана Абрамова избежали уголовного преследования в связи с раскаянием.

7 февраля сообщалось, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.