В Арктике захотели создать опорные центры обработки данных

В Арктической зоне России могут быть созданы опорные центры обработки данных (ЦОД). Возможность их размещения в данном регионе поручил рассмотреть Минцифре вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Я бы попросил Минцифру как раз разработать генеральную схему развития сетей инфраструктуры РФ с точки зрения использования вот этих возможностей, которые мы видим в Арктической зоне, — создание здесь таких опорных центров обработки данных для того, чтобы мы эту нишу, очевидно, открывающуюся, технологическую, действительно заняли и могли использовать», — заявил вице-премьер.

По его словам, благодаря климатическим условиям в Арктике эксплуатация ЦОД была бы более эффективна. В частности, не пришлось бы тратить дополнительную энергию на охлаждение подобных центров, что позволило бы сэкономить при их эксплуатации до 40 процентов.

Строительство ЦОД как одного из элементов информационной инфраструктурой предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.