Порье подписал контракт на бой с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье подписал контракт на поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ESPN рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

«Бой состоится 23 января в Абу-Даби, если все пойдет по плану. А сейчас много чего может пойти не по плану. Мы будем следить за положением дел в мире в ближайшие пару месяцев», — заявил Уайт.

По информации ESPN, руководство промоушена не сразу договорилось с Порье. Поначалу американского бойца не устраивали финансовые условия предлагаемого контракта. Макгрегор до сих пор не подписал соглашение, но дал устное согласие на участие в поединке. Бой пройдет в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения в профессиональной карьере. Порье — бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе. Он не смог отобрать пояс у россиянина Хабиба Нурмагомедова, проиграв ему удушающим приемом. Американец провел 33 боя по правилам ММА, в которых одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее 11 ноября Макгрегор опубликовал фотографию с новой прической. Ирландский боец побрился налысо, из-за чего был высмеян частью подписчиков.