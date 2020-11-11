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В РПЦ оценили новые гробы для умерших пациентов с COVID-19

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В церковных канонах нет строгих требований к гробам, и в условиях пандемии коронавируса целесообразно использовать стеклянную крышку при захоронении усопших. Такую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дали пресс-секретарь Московской областной епархии, священник Александр Сухарев и заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ Савва отметил, что в подобном погребении нет ничего оскорбительного для покойного, тем более что в России отпевание часто происходит с открытым гробом, и окружающие видят тело. Священник Александр Сухарев добавил, что для церкви важны не детали погребения, которые могут отличаться в зависимости от культуры и различных обстоятельств, а молитва об усопшем, которая «есть долг христианской любви».

Ранее директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов сообщил о нововведении в захоронении умерших зараженных коронавирусом. Для таких случаев семьям предложат закрытые гробы с крышкой из оргстекла, которая будет устанавливаться в дополнение к основной. Это позволит близким провести традиционную церемонию прощания. Позже в Telegram-канале телеканала «360» появилось видео с демонстрацией таких гробов стоимостью 49 тысяч рублей.

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