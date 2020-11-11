Взрыв произошел на церемонии с участием дипломатов в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии произошел взрыв на кладбище на церемонии к годовщине окончания Первой мировой войны с участием иностранных консулов. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Джидда. Сообщается, что нападавший взорвал на немусульманском кладбище гранату. Известно, что как минимум два человека получили легкие ранения, в том числе греческий дипломат. Власти назвали происшествие «трусливым нападением» и рассматривают версию теракта в качестве приоритетной, сейчас ведется расследование случившегося.

29 октября сообщалось, что саудовская полиция задержала в Джидде мужчину, который попытался напасть на консульство Франции, ранив охранника. Он получил ножевое ранение, после чего его госпитализировали.

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