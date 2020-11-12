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Умер Герой Советского Союза артиллерист Николай Кузнецов

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Николай Кузнецов
Николай Кузнецов
Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Умер Герой Советского Союза артиллерист Николай Кузнецов. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Кузнецов ушел на фронт в 1943 году, когда ему было 18 лет. Он служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка и девять раз переходил линию фронта с ценными донесениями разведчикам. Во время одного из боев он вынес Боевое знамя части.

Кузнецов также участвовал в победном параде на Красной площади в Москве.

В марте сообщалось, что в возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Михаил Булатов. Он прибыл на фронт в 1943 году и до конца войны служил сапером в стрелковой дивизии. Награжден двумя орденами Красной Звезды за участие в битве на Курской дуге и за сопровождение танков при форсировании реки в Латвии. Удостоен Золотой Звезды за подвиг при штурме Кенигсберга.

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