Студентам российского города пообещали квартиры за работу в скорой помощи

Студентам-медикам из Саратова пообещали служебное жилье, если они пойдут работать в скорую помощь в 2020 году или в следующем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со старшекурсниками медвузов российского города. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам спикера нижней палаты, в Саратове построят два дома: один рядом с подстанциями Ленинского и Кировского районов, а второй — в поселке Елшанка для подстанций других районов. Студенты должны получить жилье сразу, как только устроятся на работу в скорую.

«В общем 105 квартир. Из них 56 будут сданы до 1 июня, остальные 49 — до конца 2021 года. Все квартиры будут распределяться по целевому назначению. Только вновь пришедшим на скорую врачам, фельдшерам, медперсоналу. Все, что будет не отсюда, — будет изыматься. Понадобится третий дом — будем строить», — сказал Володин.

Также председатель Госдумы предложил в течение двух недель подписать соглашение между правительством региона и медвузом, что после трех лет работы на скорой помощи сотрудник получает право на льготное поступление в ординатуру.

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