Дело опального российского олигарха направили в суд

Уголовное дело в отношении опального российского олигарха Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова направлено в Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры (ГП).

В ГП утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Братья Магомедовы и еще четверо соучастников обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Следователи пришли к выводу, что Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество. Руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, которые определили круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

Как материальную базу организованного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, которые входят в состав холдинга ООО «Группа "Сумма"». За шесть лет по госконтрактам и договорам, заключенным с подконтрольными компаниями, они похитили более 11 миллиардов рублей, считают в ГП.

Ведомство в интересах России собирается взыскать с Магомедовых 5,8 миллиарда рублей причиненного государству ущерба. На остаток суммы иски заявили представители потерпевших.