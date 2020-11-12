«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв на международной акции

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на Telegram-каналы террористов сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел 11 ноября во время международной памятной акции по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. В церемонии участвовали дипломаты из ряда европейских стран. В заявлении ИГ говорится, что нападение было организовано из-за сбора «крестоносцев» — так террористы именуют своих врагов из стран с христианской культурой.

Сообщается, что злоумышленники взорвали самодельное устройство, в результате чего пострадали два человека, в том числе греческий дипломат. Местные власти назвали атаку проявлением трусости.

29 октября сообщалось, что саудовская полиция задержала в Джидде мужчину, который напал на консульство Франции с ножом и ранил охранника. Раненый был госпитализирован.