Верка Сердючка назвала фейком фотографии своей квартиры

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал опубликованные фотографии якобы принадлежащей ему элитной квартиры в Киеве. Исполнитель назвал снимки фейком, но признался, что действительно живет в историческом доме №25 на Крещатике. Об этом пишет «КП в Украине».

«Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте», — сказал Данилко.

Он отметил, что, вероятно, у журналистов закончились инфоповоды, поэтому они и стали искажать факты относительно жизни артиста. Данилко добавил, что живет скромно, а из гостей у него бывают только Инна Белоконь, играющая мать Верки Сердючки, и домработница.

Снимки квартиры исполнителя опубликовало издание «Одна минута». Сообщалось, что недвижимость Данилко вмещает 12 комнат, шесть санузлов и три ванных комнаты. Квартиру оценили примерно в один миллион долларов (77 миллионов рублей).

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