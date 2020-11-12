В Якутии появятся четыре новых ИТ-центра

В Якутии до конца 2020 года появятся четыре новых ИТ-центра в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили ТАСС в Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.

«В прошлом году было открыто пять, до конца 2020 года откроются ИТ-центры в Мирнинском, Хангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. На данный момент уже открыт новый ИТ-центр в селе Борогонцы, административном центре Усть-Алданского района», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что до конца 2024 года в регионе планируется открыть в общей сложности не менее 17 таких центров.

Подготовка IT-специалистов предусмотрена в том числе нацпроектом «Цифровая экономика», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.