Сотни жителей Бурятии обучат цифровым профессиям

В Бурятии сотни жителей смогут пройти обучение по новым цифровым профессиям. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили ТАСС в Минэкономики региона.

«В Бурятии новые знания и навыки в этом году получат более 760 человек — специалистов в разных областях экономики, в сфере IT-сервиса, сотрудники местных компаний, государственных и муниципальных учреждений», — уточнили в министерстве.

Там отметили, что обучение будет проходить в дистанционном формате. По итогам участники программы получат официальные удостоверения о повышении квалификации.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.