Дикие кабаны занесли в Россию опасную инфекцию

Осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию опасную для животных африканскую чуму свиней (АЧС). Инфекция распространилась на севере Приморского края, сообщается на сайте правительства региона.

«В поисках пищи — желудя и ореха — дикий кабан начал мигрировать на север Приморья. Это привело к распространению вируса в Ольгинском, Кавалеровском районах, Дальнегорском городском и Тернейском муниципальном округах», — рассказал руководитель ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Отмечается, что с начала лета в регионе было ликвидировано порядка 50 очагов вспышки инфекции. На данный момент действуют еще девять.

По данным пресс-службы края, АЧС была выявлена в Приморье летом 2019 года. Вирус циркулирует среди диких кабанов, а человек может стать его переносчиком. Однако для людей эта инфекция не опасна.

Ранее сообщалось, что чуму свиней нашли в колбасе, произведенной на мясокомбинате в Воронежской области. На инфицированном объекте установили карантин до 22 октября, там проходят мероприятия по ликвидации АЧС.