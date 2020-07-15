В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней зафиксирован в Красночикойском районе Забайкальского края России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства, передает РИА Новости.

«На территории сел Укыр и Менза Красночикойского района 14 июля зафиксирован вирус африканской чумы свиней», — говорится в сообщении. Предположительно, вирус занесен из дикой среды. В Красночикойском районе вводятся карантинные мероприятия.

Африканская чума свиней относится к особо опасным вирусным болезням, хотя и не передается человеку. Этот вирус наносит урон сельскохозяйственной отрасли и не поддается ни лечению, ни вакцинопрофилактике. Распространение вируса можно остановить только введением жестких карантинных мер.

Ранее очаг инфицирования африканской чумы свиней был выявлен в Кировском районе Приморья. Там ввели карантин, проводятся мероприятия по предотвращению заболевания — дезинфекция хозяйств в частном секторе.

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