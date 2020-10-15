В российской колбасе нашли вирус африканской чумы

В колбасе, произведенной мясокомбинатом в Воронежской области, нашли ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), пишет «Интерфакс».

Продукция хранилась в холодильнике на одном из складов Великого Новгорода. Около 14 килограмм зараженной колбасы уже уничтожены. В Новгородском областном комитета ветеринарии пояснили, что геном вируса безопасен для людей, но смертелен для свиней и кабанов.

На инфицированном объекте установили карантин до 22 октября, там проходят мероприятия по ликвидации АЧС. Территория закрыта для посещения, также запрещена отгрузка любой животноводческой продукции.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели запрет на прямой и непрямой импорт свинины из Германии после выявления там случая африканской чумы свиней (АЧС). Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая обладает очень высокой способностью к распространению. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья. Лекарства от инфекции пока нет.