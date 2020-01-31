Рост цен на мясо в России опровергли

Заявление российского Минсельхоза о возможном подорожании мяса опровергли. Об этом сообщает радиостанция« Говорит Москва» со ссылкой на представителей Национального союза мясопереработчиков. Там полагают, что рост цен на готовую мясную продукцию не превысит пяти процентов до конца года.

«Рост экспорта прогнозируется на уровне (самые смелые прогнозы) 20-23 процентов. Если сейчас вывозится порядка 3 процентов, а будет порядка 3,6 процента — наверное, это незначительно повлияет на внутренний рынок», — констатировал собеседник радиостанции.

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Ранее в Минсельхозе заявили, что цены на свинину и куриное мясо могут вырасти до уровня 2018 года из-за тяжелой ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) в мире.

В январе эксперты аналитического центра при правительстве объявили, что в текущем году молоко и мясо могут подорожать на 10-12 процентов. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья. По данным аналитиков, цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения.

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