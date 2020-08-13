В российском регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней

В Еврейской автономной области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Очаги уже официально подтверждены в трех селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде. В исследованных образцах биологического материала от домашних свиней из этих населенных пунктах выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Еще одна вспышка зафиксирована в селе Птичник, однако пока что лабораторно она не подтверждена. Материал для исследования направлен в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию.

На территории очагов дезинфицируют помещения, ведется переучет поголовья свиней в области. Уточняются вероятные источники, пути и предположительное время заноса возбудителя болезни.

Ранее из-за вспышки африканской чумы свиней был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области. Ситуация с распространением болезни находится на контроле ведомства.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.