Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи

За время главной распродажи года, организованной онлайн-платформой «AliExpress Россия», россияне потратили около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акция состоялась 11 ноября. В первый час распродажи пользователи приобрели товары на сумму почти в четыре миллиарда рублей. Итоговая сумма покупок к концу дня составила 19,3 миллиарда рублей, а самыми востребованными категориями оказались электроника, бытовая техника, товары для дома, красоты и здоровья, одежда и аксессуары.

Отмечается, что чаще всего покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

«В этом году продажи локальных производителей и продавцов выросли — особенно приятно, что большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с прошлым годом. 2020 год стал проверкой на прочность для любого бизнеса, и мы рады, что вместе со своими партнерами и селлерами с ней справились», — поделился генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

В октябре упомянутый онлайн-магазин составил портрет типичного российского покупателя одежды, живущего за пределами Москвы и области. Утверждается, что почти в каждом регионе девушки покупают теплые спортивные костюмы, а парни — худи на флисе. При этом главным аксессуаром сезона стали ленивые шнурки, которые не нужно завязывать.