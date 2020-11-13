Одного из лидеров оппозиции Армении освободили

Ереванский суд освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которого ранее задержали за организацию акций протеста. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян в своем Facebook.

Суд счел, что задержание одного из лидеров оппозиции Армении было неправомерно, заявил Саркисян.

11 ноября оппозиция заявила о парламентском кризисе в Армении после неудачной попытки собрать заседание парламента с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Правящая парламентская фракция «Мой шаг» отказалась поддержать требования об отставке Пашиняна и отказе от трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. В политической силе пояснили, что это повлечет отказ от посредничества России и продолжение войны с Азербайджаном.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района, в регионе разместят российских миротворцев.