В Армении задержали десять оппозиционеров

В Ереване после массовых акций протеста задержали десять оппозиционеров, сообщается на сайте Специальной следственной службы Армении.

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, представители «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Гегам Манукян и Республиканской партии Давид Амбарцумян и Эдуард Шармазанов, а также бывший вице-спикер парламента страны Ара Саакян подозревают в нарушении части 1 статьи 225.1 УК Армении («Организация массовых беспорядков»).

Кроме того, правоохранители задержали глав партий «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна и «Одна Армения» Артура Газиняна, а также члена партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 307.1 УК Армении («Нарушение правил обращения с документами, содержащими государственную тайну»).

Лидер партии «Отечество» Артур Ванецян и политолог Сурен Суренянц задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных обеими указанными статьями статьям УК. Ведется предварительное следствие.

11 ноября оппозиция заявила о парламентском кризисе в Армении после неудачной попытки собрать заседание парламента с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Правящая парламентская фракция «Мой шаг» отказалась поддержать требования об отставке Пашиняна и отказе от трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. В политической силе пояснили, что это повлечет отказ от посредничества России и продолжение войны с Азербайджаном.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района, в регионе разместят российских миротворцев.