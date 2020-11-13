Названы популярные компетенции курсов по цифровой экономике на Ставрополье

Самыми популярными компетенциями проекта «Кадры для цифровой экономики» в Ставропольском крае оказались цифровой маркетинг и кибербезопасность. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития региона.

Отмечается, что направление «Цифровой маркетинг и медиа» выбрали более 21 процента участников проекта, а «Кибербезопасность и защиту данных» — около 15 процентов участников. На третье строчке — «Цифровой дизайн» с 14 процентами от всех участников проекта. Всего на курсы записались около 1,5 тысячи человек.

Регион вошел в топ-10 лидеров по числу претендентов на получение персональных цифровых сертификатов по итогам курсов.

Проект «Кадры для цифровой экономики» входит в национальный проект «Цифровая экономика», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.