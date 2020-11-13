Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
В Германии выявили случай передачи хантавируса от крысы к человеку
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Переполненный отдыхающими в ноябре пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян
По велению демона женщина похитила ценности на 128 тысяч рублей
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Российская школьница избила и подожгла мужчину
Лукашенко ответил Зеленскому фразой «чья бы корова мычала»
Иностранцы раскритиковали Ирину Шейк за прозрачный корсет и спущенные джинсы
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов 
Новости партнеров

Названы популярные компетенции курсов по цифровой экономике на Ставрополье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Минэкономразвития Ставропольского края

Самыми популярными компетенциями проекта «Кадры для цифровой экономики» в Ставропольском крае оказались цифровой маркетинг и кибербезопасность. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития региона.

Отмечается, что направление «Цифровой маркетинг и медиа» выбрали более 21 процента участников проекта, а «Кибербезопасность и защиту данных» — около 15 процентов участников. На третье строчке — «Цифровой дизайн» с 14 процентами от всех участников проекта. Всего на курсы записались около 1,5 тысячи человек.

Регион вошел в топ-10 лидеров по числу претендентов на получение персональных цифровых сертификатов по итогам курсов.

Проект «Кадры для цифровой экономики» входит в национальный проект «Цифровая экономика», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Якутии появятся четыре новых ИТ-центра
В Арктике захотели создать опорные центры обработки данных
Сотни жителей Бурятии обучат цифровым профессиям
Нацпроекты
Нацпроекты00:0131 октября

«Дым труб — дыхание Советской России»

CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
18:44Сегодня

Крупнейший тамбовский завод по сортировке мусора увеличит мощности

18:43Сегодня

Специалисты учреждений культуры Приамурья повысили квалификацию

17:34Сегодня

Аграрии Красноярского края получили рекордную для региона урожайность

Нацпроекты00:0231 октября

«Причины плохой старости идут из детского возраста»

Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
17:34Сегодня

В Самаре запустят бесплатный бизнес-курс для начинающих

17:33Сегодня

В Петербурге завершили реконструкцию КАД

17:33Сегодня

Первую за пять лет школу построили в российском регионе

Нацпроекты00:0118 октября

«Вышел на улицу — и умер»

Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
15:16Сегодня

Качество российских дорог оценит искусственный интеллект

15:16Сегодня

В России за четыре года реализовали свыше 78 тысяч проектов благоустройства

15:16Сегодня

Свердловским медикам в колл-центрах начали помогать волонтеры

Россия
Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Дикие кабаны занесли в Россию опасную инфекцию
В Москве с помощью искусственного интеллекта выписаны тысячи меднаправлений
В Крыму заявили о бесполезности учреждения поста спецпредставителя ЕС по региону
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»
«Газпром» стал продавать меньше газа
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Один из первых ВАЗ-2101 теперь стоит как три Lada Granta
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Россиянам могут разрешить выезжать на «выделенки»
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Hyundai нашла способ избавиться от запаха грязных носков в салоне кроссовера
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
1000-сильный гибридный гиперкар Ferrari лишился крыши
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы