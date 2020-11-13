Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI.

В исследовании приняли участие 152 пациента, инфицированных COVID-19 легкой и средней степени тяжести. В течение 15 дней 80 человек принимали флувоксамин, а 72 — плацебо. В результате ни у одного из пациентов, принимавших препарат, инфекция не прогрессировала до серьезного заболевания, по сравнению с шестью (8,3 процента) пациентами, принимавшими плацебо. Осложнением считалось нарушение функций органов дыхания, требующих госпитализацию.

Флувоксамин широко используется для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства и социального тревожного расстройства, и представляет собой препарат, относящийся к селективным ингибитором обратного захвата серотонина. От других препаратов он отличается тем, что взаимодействует с белком, называемым рецептором сигма-1, который помогает регулировать воспалительную реакцию организма.

Уменьшая воспаление, флувоксамин может предотвратить гиперактивный иммунный ответ у пациентов с COVID-19, который и является причиной тяжелых симптомов. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.