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Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой

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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В подмосковном Щелково на аэродроме Чкаловский приземлился самолет с десятками российских детей, которых спасли из тюрем и лагерей Сирии. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

По информации агентства, на борту самолета находился 31 ребенок в возрасте от 2 до 16 лет. После обследования у медиков детей передадут под опеку родственникам из шести регионов страны.

Агентство уточняет, что детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе этой рабочей поездки в Дамаск встретилась с женой президента Сирии Асмой аль-Асад и первым заместителем министра иностранных дел Фейсалом Микдадом.

Ранее домой из приютов Дамаска вернулись 26 российских детей. Сразу после прибытия они будут помещены в один из подмосковных центров обсервации, и вскоре их смогут забрать родственники. Во время эвакуации детей из Сирии соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России, а в самолете присутствовали врачи.

В сентябре прошлого года поступили сообщения о том, что в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться около 800 российских детей. В декабре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что власти страны работают над возвращением детей российских граждан из Сирии и Ирака. Спустя несколько дней из этих двух стран в Россию прибыли более 90 женщин и несовершеннолетних.

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