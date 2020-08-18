Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии

Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Домой из приютов Дамаска вернулись 26 российских детей. Сразу после прибытия они будут помещены в один из подмосковных центров обсервации, и вскоре их смогут забрать родственники. Во время эвакуации детей из Сирии соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России, а в самолете присутствовали врачи. Борт сел на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Всего в Россию из зон боевых действий в Ираке и Сирии были возвращены 157 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что некоторые российские граждане в Сирии и Ираке воевали на стороне запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Они заключали браки, у них рождались дети, многие из которых потом остались сиротами. В 2017 году боевики начали отправлять их в лагеря для военной подготовки и идеологической обработки. Поэтому и возник вопрос о переселении детей.

В сентябре 2019 года поступили сообщения о том, что в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться около 800 российских детей. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны работают над возвращением детей российских граждан из Сирии и Ирака. Спустя несколько дней из этих двух стран в Россию прибыли более 90 женщин и несовершеннолетних.