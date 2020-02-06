Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии и направляется в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Пассажиров рейса привезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где их ждут родственники.

Уточняется, что некоторые российские граждане в Сирии и Ираке воевали на стороне запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Они заключали браки, у них рождались дети, многие из которых потом остались сиротами. В 2017 году боевики начали отправлять их в лагеря для военной подготовки и идеологической обработки. Поэтому и возник вопрос о переселении детей.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться около 800 российских детей. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны работают над возвращением детей российских граждан из Сирии и Ирака. Спустя несколько дней из этих двух стран в Россию прибыли более 90 женщин и несовершеннолетних.

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