Российский эксперт выступил на форуме ООН по управлению интернетом

Главный эксперт по риск-менеджменту и кризисным коммуникациям АНО «Диалог» Тимофей Ви выступил на Форуме ООН по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF), который проходил в 2020 году в онлайн-формате, передает «Лента.ру».

Эксперт рассказал о накопленном Россией в период пандемии опыте, а также пригласил IT-специалистов со всего мира принять участие в Международной антикризисной конференции в 2021 году.

«Во время пандемии встала серьезная угроза социального разобщения общества. Но одновременно это был прямой способ установить доверительные отношения между властью и людьми, чтобы обеспечить открытость и способность говорить на одном языке. В результате мы в России накопили большой опыт и готовы делиться им без ограничений», — отметил Ви.

По его словам, Международную антикризисную конференцию планируется провести в сентябре 2021 года в Москве. «Поэтому я хотел бы пригласить всех вас, если эпидемическая ситуация будет удовлетворительной, встретиться лично в Москве и обсудить актуальные практики и подходы к борьбе с информационными кризисами», — добавил эксперт.

Он также отметил, что в России была проделана «огромная работа по распространению верифицированной информации о ситуации с пандемией коронавируса». В пример эксперт привел запуск более 60 официальных Telegram-каналов региональных антикоронавирусных штабов.

Ранее генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский предложил на форуме ООН по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF) разработать индекс коммуникационного доверия.